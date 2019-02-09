شكرا لقرائتكم خبر عن ريال يعود للمنافسة على اللقب بفوز على أتليتيكو في قمة مدريد والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (مدريد)

شق ريال مدريد طريقه للعودة إلى صراع المنافسة على لقب دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم بتغلبه 3-1 على مستضيفه أتليتيكو مدريد في قمة مثيرة باستاد واندا متروبوليتانو اليوم (السبت).

وألحق كاسيميرو وسيرجيو راموس وجاريث بيل أول هزيمة بأتليتيكو على أرضه هذا الموسم بجميع المسابقات ليتقدم بطل أوروبا إلى المركز الثاني، متأخرا بخمس نقاط عن برشلونة المتصدر، ويواصل إحياء آماله مع المدرب سانتياجو سولاري.

وأدرك أنطوان جريزمان التعادل لصاحب الأرض بعدما افتتح كاسيميرو التسجيل بضربة خلفية لكن راموس نفذ ركلة جزاء بنجاح قبل نهاية الشوط الأول ليسكت جماهير أتليتيكو.

وهز ألفارو موراتا مهاجم أتليتيكو شباك فريقه السابق بتسديدة من فوق الحارس لكن الحكم ألغى الهدف بداعي التسلل قبل أن يضمن بيل فوز ريال بالهدف الثالث.

وطُرد توماس بارتي لاعب أتليتيكو لحصوله على الإنذار الثاني في يوم مخيب لفريق المدرب دييجو سيميوني الذي تراجع للمركز الثالث بخسارته الثانية على التوالي.