شكرا لقرائتكم خبر عن الإصابة تبعد لاعب فريق الباطن الغامدي 5 أسابيع والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رمضان المتعب (حفر الباطن)

كشفت الفحوصات الطبية التي أجريت اليوم (السبت) للاعب الباطن رائد الغامدي عن إصابته بكسر في المرفق الأيسر بعد تعرضه للإصابة في لقاء الهلال يوم أمس في الجولة 19 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، ويحتاج اللاعب إلى برنامج علاجي وتأهيلي لمدة خمسة أسابيع.

من جهة أخرى عاود الفريق الأول بنادي الباطن تدريباته مساء اليوم بعد مواجهة الهلال أمس، حيث أجرى اللاعبون الذين شاركوا في مواجهة الهلال بصفة أساسية تدريبات استرجاعية واستشفائية، بينما أدى اللاعبون الذين لم يشاركوا في المواجهة تدريباتهم الاعتيادية والتي تنوعت مابين تمارين لياقية وتكتيكية متنوعة ويستعد الفريق لمواجهة الحزم يوم الأربعاء القادم في الجولة 20 من الدوري بالرس.

وعلى صعيد متصل تواجد في غرفة العيادة اللاعب كريسان داكروز بعد أن كشفت الفحوصات الطبية إصابته بالتواء في أربطة الركبة بعد تعرضه للإصابة في مباراة الهلال.