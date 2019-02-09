حنبظاظه يحقق المركز الثاني في بطولة شارتر الدولية في فرنسا

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جدة - خالد شويل - الخليج 365 (جدة) حقق السباح السعودي حمزه محسن حنبظاظه الميدالية الفضية والمركز الثاني في نهائي سباق 200م حره بزمن 2:16:51 في بطولة شارتر الدولية في فرنسا.

حقق السباح السعودي حمزه محسن حنبظاظه الميدالية الفضية والمركز الثاني في نهائي سباق 200م حره بزمن 2:16:51 في بطولة شارتر الدولية في فرنسا.

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