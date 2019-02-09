شكرا لقرائتكم خبر عن الأنصار يكلّف المدرب الوطني عبدالكريم أختر لقيادة الفريق والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (المدينة المنورة) أصدر مجلس إدارة نادي الأنصار قراراً بتكليف المدرب الوطني عبدالكريم أختر بديلاً للمدرب التونسي سمير الجويلي، وتدرس إدارة الأنصار عدداً من الملفات الفنية للتعاقد مع مدرب لقيادة الفريق في المرحلة القادمة. كما قدمت إدارة الأنصار شكرها للمدرب السابق سمير الجويلي على ماقدمه خلال الفترة الماضية. يذكر أن الأنصار يقع في المركز العاشر في سلّم ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى برصيد 31 نقطة ويبتعد بـ(11) نقطة عن صاحب المركز الأول العدالة، والذي سيحل ضيفاً على الأنصار الأربعاء القادم في ملعب الأنصار بالمدينة المنورة.



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