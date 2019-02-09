الزمالك يفوز علي النجوم بهدف ويواصل تصدره للدوري برصيد 48 نقطة

حقق فريق الزمالك فوزًا صعبًا على النجوم بهدف مقابل للاشئ فى المباراة التى جرت بينهما باستاد بتروسبورت فى المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الـ21 للدورى .

أحرز هدف الزمالك أيمن حفنى من متابعة كرة زميله يوسف اوباما الذى مررها الأخير عرضية متقنة قابلها حفنى فى المرمى تماما بعدما اخطأ احد لاعبى النجوم تشتيتها من أمام المرمى .

بهذه النتيجة ارتفع رصيد الزمالك إلى 48 نقطة محلقا فى صدارة جدول الترتيب ، بينما تجمد رصيد النجوم عند 21 نقطة فى المركز الرابع عشر

بدأ الزمالك اللقاء بتشكيل مكون من :-

حراسة المرمى: محمود جنش

خط الدفاع: عبد الله جمعة ومحمود علاء ومحمد عبد الغني ومحمد عبد السلام

خط الوسط: فرجاني ساسي ويوسف أوباما وإبراهيم حسن وحميد أحداد

خط الهجوم: خالد بوطيب وعمر السعيد.

أما النجوم فقد بدأ المباراة بتشكيل مكون من :-

حراسة المرمى: عصام الحضري

خط الدفاع: أحمد أيمن ومحمود فتح الله وخالد عبد الرازق ومايكل ازيخومين

خط الوسط: عمرو السيسي محمد حليمو وأيمن الغباشي ومحمد همام

خط الهجوم: أحمد شرويدة وصلاح أمين

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