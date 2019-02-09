شكرا لقرائتكم فيس بوك يعلن إلغاء اجتماع الجبلاية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة، برئاسة المهندس هانى أبو ريدة، إلغاء الاجتماع الطارئ الذى كان مقرر عقده غدًا الأحد، بمقر الجبلاية، لمناقشة عدد من الملفات الهامة أبرزها مناقشة أزمة مباراة الأهلى والحدود ، وتقرير لجنة الحكام حول حقيقة عمل الحكم حسن السندبيسي الذى ألغى هدف حرس الحدود فى مرمى الأهلى في إحدي الاكاديميات التابعة للنادي الاهلي.

وكتب أحمد شوبير نائب رئيس الجبلاية، عبر صفحته على "فيس بوك": "الغاء اجتماع مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم والذي كان مقرر عقده غدا".