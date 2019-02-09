شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب النجوم: الزمالك كسب بغلطة منى.. والحضرى "مش جاى من البيت" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أحمد سامي المدير الفني للنجوم إنه لعب علي المكسب أمام الزمالك، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم، علي استاد بتروسبورت، في الجولة الحادية والعشرين بالدوري الممتاز والتي انتهت بفوز الزمالك بهدف نظيف.

قال أحمد سامي في المؤتمر الصحفي للمباراة:"الزمالك مكنش هيكسبني سوي بخطأ مني ..ودا حصل الزمالك كسبني بغلطة.. ولم أحضر عصام الحضري من البيت فهو جاهز للمشاركة لذلك دفعت به".

كما قال سامي أن السويسري جروس المدير الفني للزمالك فاجأه بالتشكيل وطريقة اللعب، مشيرا إلى إن مدرب الفريق الأبيض كان يفكر في إن تكون المباراة من طرف واحد وذلك لم يحدث.