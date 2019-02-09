شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يُلغى اجتماعه الطارئ غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة، برئاسة المهندس هانى أبو ريدة، إلغاء الاجتماع الطارئ الذى كان مقرر عقده غدًا الأحد، بمقر الجبلاية، لمناقشة عدد من الملفات الهامة أبرزها مناقشة أزمة مباراة الأهلى والحدود ، وتقرير لجنة الحكام حول حقيقة عمل الحكم حسن السندبيسي الذى ألغى هدف حرس الحدود فى مرمى الأهلى في إحدي الاكاديميات التابعة للنادي الاهلي.

وكتب أحمد شوبير نائب رئيس الجبلاية، عبر صفحته على "فيس بوك": "إلغاء اجتماع مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم والذي كان مقرر عقده غدا".

شِوبير