شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو وصور.. الحضرى يتألق ويتصدى لصاروخية بوطيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تألق عصام الحضرى حارس مرمى النجوم، وتصدى لتسديدة صاروخية من خالد بوطيب مهاجم الزمالك، كاد أن يحرز منها الهدف الثانى لفريقه في الدقيقة 86 من عمر المباراة التى تجمعهما حاليًا على ستاد بترو سبورت، في الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وأحرز أيمن حفنى هدف تقدم الزمالك على النجوم فور نزوله أرض الملعب كبديلاً لإبراهيم حسن في الدقيقة 72 من عمر المباراة التى تجمعهما حاليًا على ستاد بترو سبورت، في الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وضم تشكيل الزمالك كلاً من..

حراسة المرمى: محمود جنش

خط الدفاع: عبد الله جمعة ومحمود علاء ومحمد عبد الغني ومحمد عبد السلام

خط الوسط: فرجاني ساسي ويوسف أوباما وإبراهيم حسن وحميد أحداد

خط الهجوم: خالد بوطيب وعمر السعيد.

وجاء تشكيل النجوم كالتالى..

حراسة المرمى: عصام الحضري

خط الدفاع: أحمد أيمن ومحمود فتح الله وخالد عبد الرازق ومايكل ازيخومين

خط الوسط: عمرو السيسي محمد حليمو وأيمن الغباشي ومحمد همام

خط الهجوم: أحمد شرويدة وصلاح أمين