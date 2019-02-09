شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. 75 دقيقة .. الزمالك يتقدم على النجوم بهدف " حفنى " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم الزمالك على النجوم بهدف مقابل للاشئ بعد مرور 75 دقيقة من عمر المباراة المقامة بينهما باستاد بتروسبورت فى المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الـ21 للدورى .

أحرز هدف الزمالك أيمن حفنى من متابعة كرة زميله يوسف اوباما الذى مررها عرضية متقنة قابلها حفنى فى المرمى تماما بعدما اخطأ احد لاعبى النجوم تشتيتها من أمام المرمى .

وقد ضغط لاعبو الزمالك من بداية الشوط الثانى بغية إحراز هدف التقدم وبالفعل دانت السيطرة للاعبى الفريق الأبيض وظهرت الخطورة من أول كرة للمغربى حميد احداد فى الدقيقة 52 الذى اطلق كرة قوية اصطدمت بالعارضة وخرجت ، بعدها كرة حريرية من التونسى فرجانى ساسى قابلها عمر السعيد بشكل جمالى مرت خارج المرمى .

وقد بدأ الزمالك اللقاء بتشكيل مكون من :-

حراسة المرمى: محمود جنش

خط الدفاع: عبد الله جمعة ومحمود علاء ومحمد عبد الغني ومحمد عبد السلام

خط الوسط: فرجاني ساسي ويوسف أوباما وإبراهيم حسن وحميد أحداد

خط الهجوم: خالد بوطيب وعمر السعيد.

أما النجوم فقد بدأ المباراة بتشكيل مكون من :-

حراسة المرمى: عصام الحضري

خط الدفاع: أحمد أيمن ومحمود فتح الله وخالد عبد الرازق ومايكل ازيخومين

خط الوسط: عمرو السيسي محمد حليمو وأيمن الغباشي ومحمد همام

خط الهجوم: أحمد شرويدة وصلاح أمين