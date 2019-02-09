فيديو وصور.. العارضة تحرم حميد أحداد من الهدف الأول للزمالك أمام النجوم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سدد حميد أحداد لاعب الزمالك، كرة صاروخية ارتطمت في عارضة مرمى النجوم بالدقيقة 53 من عمر المباراة التى تجمعهما حاليًا على ستاد بترو سبورت، في الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز، ليستمر التعادل السلبي مسيطرًا على اللقاء. وضم تشكيل الزمالك كلاً من.. وضم تشكيل الزمالك كلاً من.. حراسة المرمى: محمود جنش خط الدفاع: عبد الله جمعة ومحمود علاء ومحمد عبد الغني ومحمد عبد السلام خط الوسط: فرجاني ساسي ويوسف أوباما وإبراهيم حسن وحميد أحداد خط الهجوم: خالد بوطيب وعمر السعيد. وجاء تشكيل النجوم كالتالى.. وجاء تشكيل النجوم كالتالى.. حراسة المرمى: عصام الحضري خط الدفاع: أحمد أيمن ومحمود فتح الله وخالد عبد الرازق ومايكل ازيخومين خط الوسط: عمرو السيسي محمد حليمو وأيمن الغباشي ومحمد همام خط الهجوم: أحمد شرويدة وصلاح أمين

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