حفني يعود ويسجل بعد 288 يومًا من الغياب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أنهى أيمن حفني ، لاعب وسط الزمالك، حالة الصيام عن التهديفي التي لازمته طوال الـ 288 يوما الماضية بسبب الغياب للإصابة، ليحرز هدفا لفريقه في شباك النجوم، في لقاء ضمن منافسات الجولة الـ 21 بالدوري.

وسجل حفني هدفا في شباك النجوم مع حلول الدقيقة 71 من زمن اللقاء، ليمنح فريقه نقاط المباراة الثلاث.

وكان آخر هدفا سجله أيمن حفني مع الزمالك، في لقاء لفريقه أمام الأهلي يوم 26 أبريل 2018، ليغيب بعدها عن التهديف، بسبب الاصابة التي تعرض لها قبل شهور.

وتعرض حفني للإصابة مع الزمالك قبل نهاية الموسم الماضي، ليستمر غيابه حتى يوم 1 نوفمبر أمام وادي دجلة، والذي ظهر يومها على مقاعد بدلاء الزمالك لكنه لم يشارك.

وتعد مشاركة أيمن حفني أمام النجوم هي الأولى بقميص الزمالك في مسابقة الدوري، منذ يوم 26 أبريل من العام الماضي، ليسجل هدفا بعد صيام دام لـ 288 يوما.