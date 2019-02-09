كلوب: هدف صلاح ممتاز.. ورقمه القياسي رائع ولكن الأداء أروع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أثنى الألماني يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول، على الأداء الذي قدمه محمد صلاح لاعب الفريق خلال مواجهة بورنموث مساء اليوم السبت بالدوري الإنجليزي.

كلوب تحدث في المؤتمر الصحفي بعد المباراة، مؤكدًا على أهمية الأرقام القياسية التي يحققها صلاح، لكنه شدد على أن الأداء الذي يقدمه هو الأهم.

وقال المدير الفني الألماني: "الرقم القياسي الذي سجله صلاح رائع، ولكن أداءه ومظهره كان الأفضل، هو لاعب يصعب الدفاع أمامه، هذه هي كرة القدم التي يلعبها".

ونجح صلاح في الوصول إلى الهدف رقم 20 في كل البطولات للموسم الثاني على التوالي، وهو ما سبق وأن حققه الثنائي ستيفين جيرارد ولويس سواريز فقط مع ليفربول.

وأكمل كلوب: "الهدف الذي سجله صلاح كان رائعًا، لا أعتقد أنك ستجد لاعبين كُثر يقومون بما قام به فيرمينو في صناعته".

واختتم: "تمهيد فيرمينو للكرة في هذه اللحظة كان رائعًا وأيضًا إنهاء صلاح للكرة كان مميزًا".

ونجح صلاح في تسجيل هدفًا لليفربول خلال مواجهة بورنموث، والتي تفوق خلالها الريدز بثلاثة أهداف نظيفة ليعود الفريق لصدارة البريميرليج.

وارتفع رصيد صلاح إلى 17 هدفًا في صدارة ترتيب هدافي المسابقة الإنجليزية، بفارق هدفين عن بيير إيميريك أوباميانج مهاجم أرسنال.