خرج ادينسون كافاني مصابا في الشوط الاول من مباراة فريقه باريس سان جيرمان على أرضه امام بوردو في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم اليوم السبت قبل ثلاثة أيام من توجه فريقه العاصمة الفرنسية للقاء مانشستر يونايتد في دوري أبطال أوروبا.
وغادر مهاجم أوروجواي الملعب قبل نهاية الشوط الاول وهو يمسك بفخذه وذلك عقب افتتاحه التسجيل من ركلة جزاء في الدقيقة 42.
كما سيغيب عن فريق المدرب توماس توخيل المهاجم البرازيلي نيمار الذي استبعد بسبب اصابة في القدم.
كانت هذه تفاصيل خبر إصابة كافاني قبل مواجهة مانشستر يونايتد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوا سبورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.