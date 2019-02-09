شاهد.. رسالة تركى آل الشيخ إلى هاني أبوريدة بعد تأجيل مباراة الأهلي وبيراميدز

كتب - عبدالرحمن ابوهاشم

حرص المستشار تركي ال الشيخ مالك نادي بيراميدز، على توجيه رسالة الى المهندس هاني أبوريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، بعد قرار لجنة المسابقات اليوم بتأجيل مواجهة بيراميدز والأهلي في الدوري الى أجل غير مسمى.

وكتب آل الشيخ عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي رسالة الى رئيس اتحاد الكرة قال فيها:" أشكر اتحاد الكرة علي حرصه علي تطبيق مبدأ " تكافؤ الفرص " بين الفرق المتنافسة علي الدوري العام.

وبيراميدز جاهز للعب في أي بطولة .. دوري .. كأس .. دعما للاتحاد في تنظيم مسابقاته بنجاح قائمة علي العدل بين كل الأندية ... شابو الاستاذ المحترم هاني ابوريدة".

وكان بيراميدز قد طالب اتحاد الكرة بعدم خوض مباراته أمام الأهلي قبل ان يخوض الأخير مؤجلاته بجدول الدوري، تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص.