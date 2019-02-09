بالأرقام.. محمد صلاح دائم زيارة شباك بورنموث

محمد صلاح

كتب - عادل أبو الفضل:

تمكن محمد صلاح نجم ليفربول من قيادة فريقه لتحقيق الفوز على بورنموث، بثلاثة أهداف نظيفة في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم في الجولة 26 من الدوري الإنجليزي.

وسجل صلاح الهدف الثالث لفريقه في الشوط الثاني بعد

تمريرة رائعة من فيرمينو، مكنت الدولي المصري من مواصلة تصدر الدوري الإنجليزي.

ويعد فريق بورنموث أحد أكثر الفرق استقبالاً للأهداف من محمد صلاح، حيث سجل فيهم في الدوري

الإنجليزي 6 أهداف، حيث سجل هذا الموسم 3 أهداف بمباراة الدور الاول بخلاف هدف اليوم.

كما سجل في الموسم الماضي هدفا بمباراة الذهاب ومثله في مباراة الإياب، وبذلك تمكن من تسجيل أهداف .

ويتساوى بورنموث مع واتفورد، بعد أن استقبل الفريقين 6 أهداف من النجم المصري محمد صلاح.