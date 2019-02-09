ريال مدريد يحقق انتصار ضد جاره اللدود أتلتيكو مدريد

حقق ريال مدريد الانتصار بنتيجة (3-1) في ديربي العاصمة، ضد جاره اللدود أتلتيكو مدريد، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ23 من الليجا.



وسجل الأهداف لريال مدريد كاسيميرو في الدقيقة 16، وراموس في الدقيقة 43، وبيل في الدقيقة 74، بينما سجل جريزمان هدف أتلتيكو في الدقيقة 25.



وبهذا الانتصار يرفع ريال مدريد رصيده للنقطة 45 في المركز الثاني، ويتجمد رصيد أتلتيكو مدريد عند 44 نقطة في المركز الثالث.



بدأت المباراة باستحواذ أصحاب الأرض على الكرة، وانطلق الفرنسي أنطوان جريزمان مهاجم أتلتيكو مدريد على الجبهة اليسرى، وسدد كرة مرت بجانب المرمى في الدقيقة 2.



وأول رد من ريال مدريد، جاء في الدقيقة 10، حيث أرسل داني كارفاخال كرة عرضية، سددها لوكا مودريتش بالرأس على يسار مرمى الحارس أوبلاك.



ونجح ريال مدريد في تسجيل الهدف الأول، في الدقيقة 16، حيث حصل الملكي على ركلة ركنية نفذها كروس، ولعبها راموس برأسه أمام المرمى، ليُسددها كاسيميرو بركلة مقصية رائعة.



وأهدر لوكاس فاسيكز فرصة تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 19، حيث أرسل فينيسيوس جونيور تمريرة عرضية أمام فاسكيز لكنه سددها بقوة بعيدًا عن مرمى أوبلاك.



ونجح أنطوان جريزمان في تسجيل هدف التعادل لأتلتيكو مدريد في الدقيقة 25، حيث انطلق بالكرة وسدد بين أقدام الحارس البلجيكي تيبو كورتوا، حيث لجأ حكم المباراة إلى تقنية الفار نظرًا لوجود شك في التسلل قبل أن يُعلن شرعية الهدف.



وحاول توني كروس تسجيل الهدف الثاني للميرنجي، بتسديد كرة قوية على يمين الحارس أوبلاك، لكن الأخير تصدى للكرة ببراعة في الدقيقة 36.



وعرقل خيمينيز مدافع أتلتيكو مدريد البرازيلي فينيسيوس في منطقة الجزاء، ليحصل الملكي على ركلة جزاء نفذها سيرجيو راموس قائد الميرنجي بتسديدة قوية أقصى يمين الحارس أوبلاك ليُضيف الهدف الثاني للميرنجي، في الدقيقة 43.



ومع بداية الشوط الثاني، حاول ألفارو موراتا مهاجم أتلتيكو مدريد، تهديد مرمى ريال مدريد بتسديدة قوية علت مرمى كورتوا في الدقيقة 47.



وواصل أتلتيكو مدريد محاولاته نحو تعديل النتيجة، وسدد أنطوان جريزمان كرة قوية جدًا لكنها مرت بجانب القائم الأيسر في الدقيقة 52.



ونجح موراتا في تسجيل هدفا لأتلتيكو مدريد، حيث استغل تقدم الحارس كورتوا عن مرماه، لكن حكم المباراة ألغى الهدف بداعي التسلل على مهاجم الروخيبلانكوس.



وقرر سانتياجو سولاري المدير الفني لريال مدريد، الدفع بأولى أوراقه جاريث بيل بدلا من الشاب فينيسيوس جونيور، ثم سيبايوس بدلا من توني كروس، وأخيرًا ماريانو دياز بدلا من بنزيما.



وعلى الجانب الآخر، دفع دييجو سيميوني المدير الفني لأتلتيكو مدريد بفيتولو بدلا من توماس ليمار، ثم رودريجو هيرنانديز بدلا من كوريا، وأخيرًا كالينيتش بدلا من موراتا.



وتألق البلجيكي تيبو كورتوا في التصدي لتسديدة قوية من خيمينيز لاعب أتلتيكو مدريد، في الدقيقة 60، وحول الكرة إلى ركنية.



وحاول بنزيما توسيع الفارق بالهدف الثالث، حيث أرسل داني كارفاخال كرة عرضية من الجهة اليمنى، حاول بنزيما تسديدها بالرأس في الشباك، لكن تسديدته علت مرمى أوبلاك في الدقيقة 72.



ونجح الويلزي جاريث بيل في تسجيل الهدف الثالث لريال مدريد، في الدقيقة 74، حيث بدأ بنزيما الهجمة ومرر لمودريتش الذي أرسل كرة بينية على اليسار استقبلها بيل وسدد بقوة أقصى يسار أوبلاك.



وأشهر حكم المباراة البطاقة الصفراء الثانية في وجه الغاني توماس بارتي لاعب خط وسط أتلتيكو مدريد، ليُكمل الروخيبلانكوس آخر 10 دقائق في المباراة ناقص عدديًا.

المصدر: موقع كورة