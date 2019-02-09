اونلاين | مباراة الاتحاد والتعاون جوال يلا شوت AL-Ittihad الاسطورة livehd7 كورة اونلاين والتعادل بدون اهداف الان

دوري بلس - تختتم اليوم السبت مباريات الجولة التاسعة عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بلقاء يجمع الاتحاد أمام نظيره التعاون.وستقام المباراة على ملعب استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة في تمام الساعة 8:15 مساء، وسيكون اللقاء منقول مباشرة على موقع وتطبيق وقنوات دوري بلس HD1.ويحتل التعاون المركز الخامس بـ29 نقطة من 8 انتصارات وتعادل في 5 وخسر مثلها، فيما يملك الاتحاد 13 نقطة بالمركز الخامس عشر من 3 انتصارات وتعادل في 4 وخسر 11 لقاء.

بث مباشر مباراة الاتحاد والتعاون اونلاين الأسطورة يلا شوت livehd7، حيث يمكنكم مشاهدة مواجهة الاتحاد ضد التعاون مباشرة على قناة KSA SPORTS مساء اليوم السبت التاسع من شهر فبراير، وذلك ضمن مباريات الجولة التاسعة عشر من دوري المحترفين السعودي لكرة القدم، وسنوفر لكم رابط سريع لمشاهدة الاتحاد والتعاون بعد قليل بالأسفل بجودة عالية دوري بلس.

مباراة الاتحاد والتعاون كورة اون لاين بدون تقطيع، يمكنكم مشاهدة مباراة الاتحاد والتعاون بث مباشر اليوم في الساعة السابعة والربع مساءا بتوقيت القاهرة، الساعة الثامنة والربع مساءا بتوقيت السعودية، وتذاع المباراة تلفزيونياً على قناة الرياضية السعودية بتعليق فهد العتيبي ومن خلال موقع دوري بلس dawriplus تابع لايف يلا شوت الجديد.