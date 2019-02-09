اونلاين | مباراة الاتحاد والتعاون بث مباشر يلا شوت يوتيوب الأسطورة DawriPlus تابع لايف| الاتحاد ضد التعاون ستار اونلاين دوري بلس

مشاهدة مباراة الاتحاد والتعاون دوري بلس كورة ستار لايف، يدخل نادي الاتحاد السعودي مباراته اليوم أمام التعاون وهدفه الفوز الذي لا بديل عنه في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها الفريق منذ بداية الموسم الكروي، حيث يحتل اتحاد جدة المركز الخامس عشر “قبل الأخير” برصيد 13 نقطة، فيما يأتي التعاون بالمركز الخامس من جدول ترتيب المسابقة برصيد 29 نقطة، وذلك بعد مرور 18 جولة من البطولة المحلية.