رياضة | كورتوا: أحترم أتلتيكو مدريد.. وكان علينا الفوز عليهم لهذا السبب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كورتوا: أحترم أتلتيكو مدريد.. وكان علينا الفوز عليهم لهذا السبب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وقال كورتوا في تصريحات صحفية عقب الفوز على أتلتيكو مدريد 3-1: "كان من المهم أن نفوز عليهم والقفز عنهم في الترتيب، الآن، على أمل أن يخسر برشلونة نقاطًا، لن نتوقف عن القتال".
وأضاف: "أنا لم أر اللوحة، والحقيقة هي أنني لا أهتم. انا هنا للعب المباريات والفوز. أنا أحترم لأقصى درجات اتلتي".
وواصل: "لقد قلنا دائما أننا نريد مواصلة القتال، ونحن نلعب بشكل جيد للغاية ونستمر بالفوز والقتال، ونحن نشعر بأننا جيدون جدا".
وتابع: "عندما تكون لاعبًا مدريد، فإنك تقاتل من أجل كل شيء حتى النهاية، هذا ما يتوقعه الناس، يجب عليك دائمًا القتال حتى اليوم الأخير".
واختتم بقوله: "الجميع جاهز للتنافس، وليس لدينا أي إصابات تقريبا الآن والجميع يشعر بالارتياح".