رياضة | كورتوا: أحترم أتلتيكو مدريد.. وكان علينا الفوز عليهم لهذا السبب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كورتوا: أحترم أتلتيكو مدريد.. وكان علينا الفوز عليهم لهذا السبب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد البلجيكي تيبو كورتوا، حارس مرمى ريال مدريد الإسباني، أن فريقه، يُقاتل، ويقدم التضحيات ويلعب بشكل جيد.

وقال كورتوا في تصريحات صحفية عقب الفوز على أتلتيكو مدريد 3-1: "كان من المهم أن نفوز عليهم والقفز عنهم في الترتيب، الآن، على أمل أن يخسر برشلونة نقاطًا، لن نتوقف عن القتال".

وأضاف: "أنا لم أر اللوحة، والحقيقة هي أنني لا أهتم. انا هنا للعب المباريات والفوز. أنا أحترم لأقصى درجات اتلتي".

وواصل: "لقد قلنا دائما أننا نريد مواصلة القتال، ونحن نلعب بشكل جيد للغاية ونستمر بالفوز والقتال، ونحن نشعر بأننا جيدون جدا".

وتابع: "عندما تكون لاعبًا مدريد، فإنك تقاتل من أجل كل شيء حتى النهاية، هذا ما يتوقعه الناس، يجب عليك دائمًا القتال حتى اليوم الأخير".

واختتم بقوله: "الجميع جاهز للتنافس، وليس لدينا أي إصابات تقريبا الآن والجميع يشعر بالارتياح".