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رياضة | أهداف مباراة - باريس سان جيرمان 1 × 0 بوردو | الدوري الفرنسي

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الممتاز

النجوم

0

x
18:00

1

الزمالك

أتلتيكو مدريد

1

x
17:15

3

إسبانيول

0

x
19:30

0

رايو فاليكانو

فيورنتينا

0

x
19:00

0

نابولي

بارما

-

x
21:30

-

انتر ميلان

كأس خادم الحرمين الشريفين

الرائد

1

x
14:50

3

الوحدة

الفتح

1

x
17:10

0

الشباب

الاتحاد

0

x
19:15

0

التعاون

الممتاز

فولهام

0

x
14:30

3

مانشستر يونايتد

3

x
17:00

0

بورنموث

واتفورد

1

x
17:00

0

إيفرتون

هيديرسفيلد تاون

0

x
17:00

2

آرسنال

برايتون

0

x
19:30

1

بيرنلي

الدوري الألماني

بوروسيا دورتموند

3

x
16:30

3

هوفنهايم

بايرن ميونيخ

2

x
19:30

1

شالكه

الدوري الفرنسي

باريس سان جيرمان

1

x
18:00

0

بوردو

الكلمات الدلائليه

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