رياضة | بداوي يتصدر المجموعة ونبروة يواصل نزيف النقاط

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بداوي يتصدر المجموعة ونبروة يواصل نزيف النقاط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كتب: زياد مأمون

فاز فريق شبان بداوى على مضيفه منية سمنود بهدفين دون رد من تصويبة نادر السيد في الدقيقه 30 من الشوط الثانى.

وكان قد أهدر نادر السيد هدفا مؤكدا في الدقيقه 40 من الشوط الاول، وسجل الهدف الثانى لبداوى وائل السيد في الدقيقه 42 من الشوط الثاني ليصبح رصيد بداوى 50 نقطة و رصيد منية سمنود 36 نقطة.

وعلى ملعب عمال المنصورة فاز فريق العمال على الوصيف فريق نبروة 2/1 حيث تألق الوافد الجديد لصفوف الفريق بدير الشربينى لاعب عمال المنصورة ذو 44 عاما ويعد اكبر لاعبي الدوريات المصريه بعد الاسطورة عصام الحضري و الذى سجل هدفين لفريقه في الدقيقتين 2 من الشوط الثانى و في الدقيقه 9 من الشوط الثانى، وكان قد سجل هدف نبروة احمد طه من ركلة جزاء في الدقيقه 30 من الشوط الاول، ورصيد عمال المنصورة 22 نقطة و يتوقف رصيد نبروة عند النقطة 45.

وعلى ملعب مركز شباب الامير سحق الفريق السنبلاوين مضيفه الامير بهدفين عن طريق علاء البنا الذي احرز هدفي اللقاء في الدقيقه 25 من الشوط الاول واحمد فهمى في الدقيقه 40 من الشوط الاول ليصبح رصيد السنبلاوين 32 نقطة و رصيد الامير 32 نقطة.

واستطاع اتحاد السنبلاوين من الفوز علي ديرب نجم على صاحب الارض 4/1 و كان قد بادر اتحاد السنبلاوين بتسجيل هدف عن طريق الهادى نبيل في الدقيقه 10 من الشوط الاول و تعادل مصطفي شكشك مهاجم ديرب نجم في الدقيقه 40 من الشوط الاول، ثم سجل احمد عوض الهدف الثانى لديرب نجم في الدقيقه 10 من الشوط الثانى و في الدقيقه 30 اضاف احمد أكى الهدف الثالث و اضاف الهدف الرابع احمد صلاح ليصبح رصيد ديرب نجم 27 نقكة و يتوقف رصيد اتحاد السنبلاوين عند النقطة 13.

وكان قد فاز فريق ميجا سبورت على فريق ابو كبير اول امس الجمعة بهدفين مقابل هدف سجل هدفي المباراة رضا الترعاوى في الدقيقتين 49 و 58 من زمن المباراة و تعادل ابوكبير في الدقيقه 45 من الشوط الاول ليصبح رصيد ميجا سبورت 44 نقطة و يتجمد رصيد ابوكبير عند النقطة 23

وتعادل كهرباء طلخا مع فريق شيكو بهدفا لكلا منهما، وبادر كهرباء طلخا بالتهديف في الدقيقه 26 من الشوط الاول من انفراد السعيد ماهر و تعادل احمد حسن لشبمو في الدقيقة الاخيرة من الوقت بدل الضائع من المباراة ليصبح رصيد كهرباء طلخا 26 نقطة و رصيد شيكو 35 نقطة.

1-بداوي 50

2-ميجاسبورت 44

3-نبروة 42

4-ش.منيه سمنود36

5-شيكو 35

6-السنبلاوين 32

7-ش.الامير 32

8-كهرباء طلخا 26

9-ابو كبير 23

10-عمال المنصورة 22

11-ديرب نجم 17

12-الاتحاد السنبلاوين 13