رياضة | بعد الفوز على النجوم.. موعد مباراة الزمالك المقبلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد الفوز على النجوم.. موعد مباراة الزمالك المقبلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخوض الفريق الكروي بالنادي الزمالك مواجهة صعبة أمام نظيره نصر حسين داي الجزائري، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة الكونفيدرالية الإفريقية.

وستقام مباراة الزمالك ضد فريق نصر حسين داي الجزائري، في تمام التاسعة مساءًا، يوم الأربعاء المقبل، الموافق الثالث عشر من فبراير الجاري، وذلك على استاد "برج العرب" بالاسكندرية.

ويتذيل الزمالك ترتيب المجموعة الرابعة بدون نقاط، بينما يتقاسم فريقي جورماهيا الكيني ونصر حسين داي صدارة المجموعة ولكل منهما 3 نقاط، بينما يبقي رصيد بترو أتليتكو الأنجولي خالي من النقاط.

وكان فريق الزمالك قد فاز على نظيره النجوم إف سي بنتيجة 1-0 في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ21 من عمر مسابقة الدوري الممتاز، وعزز صدارته لترتيب الدوري برصيد 48 نقطة.