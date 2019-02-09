رياضة | ترتيب الدوري المصري بعد فوز الزمالك على النجوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترتيب الدوري المصري بعد فوز الزمالك على النجوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تغلب فريق الزمالك على نظيره النجوم إف سي بنتيجة 1-0 في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ21 من عمر مسابقة الدوري الممتاز.

وسجل هدف الزمالك الوحيد في مباراة اليوم، اللاعب أيمن حفني في الدقيقة 71 من زمن اللقاء.

ورفع الزمالك رصيده إلي 48 نقطة في صدارة ترتيب الدوري الممتاز، متفوقًا علي بيراميدز الثاني برصيد 42 نقطة، والأهلي صاحب المركز الثالث برصيد 39 نقطة.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" جدول ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي على حرس الحدود:-

1- الزمالك 48 نقطة.

2- بيراميدز 42 نقطة.

3- الأهلي 39 نقطة.

4- مصر المقاصة 31 نقطة

5- الإنتاج الحربي 31 نقطة.

6- المقاولون العرب 28 نقطة

7- المصري 26 نقطة

8- طلائع الجيش 25 نقطة

9- سموحة 25 نقطة

10- حرس الحدود 24 نقطة.

11- الإسماعيلي 23 نقطة.

12- الجونة 22 نقطة.

13- النجوم 21 نقطة.

14- الداخلية 21 نقطة.

15- الاتحاد 21 نقطة.

16- إنبي 21 نقطة.

17- وادي دجلة 20 نقطة.

18- بتروجيت 18 نقطة.