رياضة | صور مباراة الزمالك والنجوم في الدوري بكاميرا الخليج 365 الرياضي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صور مباراة الزمالك والنجوم في الدوري بكاميرا الخليج 365 الرياضي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

الدوري المصري الممتاز النجوم 0 x

18:00 1 الزمالك الدوري الإسباني أتلتيكو مدريد 1 x

17:15 3 ريال مدريد إسبانيول 0 x

19:30 0 رايو فاليكانو الدوري الإيطالي فيورنتينا 0 x

19:00 0 نابولي بارما - x

21:30 - انتر ميلان كأس خادم الحرمين الشريفين الرائد 1 x

14:50 3 الوحدة الفتح 1 x

17:10 0 الشباب الاتحاد 0 x

19:15 0 التعاون الدوري الإنجليزي الممتاز فولهام 0 x

14:30 3 مانشستر يونايتد ليفربول 3 x

17:00 0 بورنموث واتفورد 1 x

17:00 0 إيفرتون هيديرسفيلد تاون 0 x

17:00 2 آرسنال برايتون 0 x

19:30 1 بيرنلي الدوري الألماني بوروسيا دورتموند 3 x

16:30 3 هوفنهايم بايرن ميونيخ 2 x

19:30 1 شالكه الدوري الفرنسي باريس سان جيرمان 1 x

18:00 0 بوردو