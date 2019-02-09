رياضة | أيمن حفني يقود الزمالك لتخطي النجوم ومواصلة صدارة الدوري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أيمن حفني يقود الزمالك لتخطي النجوم ومواصلة صدارة الدوري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق الزمالك فوزًا صعبًا وغاليًا، على حساب النجوم بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، السبت، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وبهذه النتيجة يعزز الزمالك من صدارته لجدول الدوري الممتاز بعد أن رفع رصيده إلى 48 نقطة من 19 مباراة .

وبدأ الزمالك اللقاء بتشكيل مكون من محمود عبدالرحيم “جنش” في حراسة المرمى ومحمد عبدالسلام ومحمد عبدالغني ومحمود علاء وعبدالله جمعة في خط الدفاع وفرجاني ساسي ويوسف إبراهيم “أوباما” وإبراهيم حسن وحميد أحداد في خط الوسط وخالد بوطيب وعمر السعيد في خط الهجوم .

وبدأت المباراة هادئة من جانب الفريقين دون خطورة حقيقية وحاول بوطيب وأحداد فتح ثغرات بدفاع النجوم ولكن بدون خطورة فيما حاول صلاح أمين وشرويدة اللعب على الكرات السريعة والتي لم تشكل خطورة على مرمى جنش .

وأرسل بوطيب كرة عرضية أبعدها دفاع النجوم بعدها حصل أوباما على ركلة حرة على حدود المنطقة في الدقيقة السابعة لكنها مرت بدون خطورة بعدها ركلة حرة أخرى بعد عرقلة حميد أحداد تصل عرضية يحاول عليها السعيد لكن الحكم يحتسبها ركلة حرة للحضري الذي حاول تشتيت الكرة .

وجاءت الربع ساعة الأولى من المباراة بلا خطورة حقيقية ويمرر أوباما الكرة لبوطيب خلف دفاع النجوم لكنها مرت طولية ولم يلحق بها المهاجم المغربي لتخرج لضربة مرمى بعدها يرسل جمعة عرضية يشتتها الدفاع بعيدا عن المنطقة في الدقيقة 17 من عمر المباراة .

وبدأ الزمالك في زيادة الضغط مع مرور الوقت وسط سيطرة للفريق على مجريات اللعب ويسدد بوطيب الكرة يتصدى لها الحضري بثبات بعدها يرسل أوباما عرضية جديدة يبعدها الدفاع .

ويحصل الزمالك على ركلة حرة على حدود المنطقة في الدقيقة 23 بعد عرقلة السعيد ليرسلها أوباما عرضية يحولها السعيد برأسية قوية تعلو العارضة بقليل وتضيع معها فرصة جديدة للزمالك .

وفي الدقيقة 26 ينقل لاعبو الزمالك هجمة سريعة وصلت من يوسف أوباما إلى إبراهيم حسن جهة اليمين والذي قام بالتصويب من داخل منطقة الجزاء ولكن مرت كرته بجوار القائم الأيمن لعصام الحضري لتضيع معها فرصة خطيرة للزمالك .

ويلعب النجوم كرة من الجانب الأيسر تصل عرضية ويبعدها جنش على حدود منطقة الجزاء قابلها همام برأسية مرت أعلى مرمى الزمالك ويرد الفريق بهجمة ويحاول السعيد تمرير الكرة لأوباما لكن الحضري ينجح في الوصول للكرة قبل أوباما في الدقيقة 29 من عمر المباراة .

ومن جديد يحصل الزمالك على ركلة حرة على حدود المنطقة بعد إعاقة لإبراهيم حسن من اللاعب أيمن غباشي وينفذها حسن يبعدها دفاع النجوم لتصل إلى عبد الله جمعة على حدود منطقة الجزاء والذي قام بتصويب الكرة لكنها تمر بعيدة عن مرمى النجوم في الدقيقة 34 من عمر المباراة .

ويحاول النجوم عن طريق صلاح أمين الذي سدد الكرة من داخل منطقة الجزاء جهة اليسار أبعدها محمد علاء قبل أن تشكل خطورة على مرمى جنش ويرد الزمالك بعرضية من عبدالسلام لكنها بدون خطورة .

ويحاول الزمالك في الدقائق المتبقية من الشوط رغم الدفاع المحكم من لاعبي النجوم والاعتماد على ايقاف الخطورة بالركلات الحرة ويحصل الزمالك في الدقيقة الأخيرة من عمر الشوط على ركلة حرة ينفذها فرجاني ساسي لكنها مرت أعلى المقص الأيسر وينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف .

ومع بداية الشوط الثاني كثف الزمالك من هجومه مبكرا على أمل تسجيل هدف التقدم وحصل الفريق على ركنية نفذها إبراهيم حسن وتصل داخل منطقة الجزاء يتصدى لها عصام الحضري بقبضة يده ثم يشتتها دفاع النجوم .

ومرر عبدالسلام عرضية شتتها الدفاع ثم رد النجوم بمرتدة لم تشكل خطورة على مرمى جنش وينحصر اللعب مجددا في وسط الملعب وبدون خطورة على كلا المرميين .

وفي الدقيقة 54 تتصدى العارضة لتسديدة قوية من حميد أحداد بيسراه من داخل منطقة الجزاء لتبعدها العارضة وتضيع معها فرصة هدف التقدم للزمالك .

وتتوالى المحاولات البيضاء ويمرر ساسي الكرة “ساقطة” داخلة المنطقة ليتسلمها السعيد بصدره ويلف بالكرة يلعبها “على الطائر” قوية وبصورة رائعة لكنها تمر بجوار القائم الأيمن لمرمى الحضري إلى خارج الملعب في الدقيقة 59 من عمر المباراة .

ويحصل الزمالك على ركلة حرة على حدود المنطقة من الجانب الأيمن ينفذها أوباما ودربكة أمام منطقة جزاء النجوم لكن الدفاع يشتتها بعد ذلك وبعدها تصل الكرة لمحمود علاء ليسدد الكرة قوية بعيدة المدى لكنها تمر بجوار القائم في الدقيقة 64 من عمر المباراة .

وتدنو السيطرة تماما للزمالك وسط محاولات مستمرة للاعبين على أمل تسجيل الهدف الأول ويدفع الجهاز الفني بقيادة جروس بأولى تغيرراته في محاولة لتعزيز الجانب الهجومي بنزول أيمن حفني بدلا من إبراهيم حسن في الدقيقة 69 من عمر المباراة .

ويسدد السعيد الكرة من خارج المنطقة يتصدى لها الحضري على مرتين وتستمر محاولات الزمالك على أمل تسجيل الهدف الأول .

وينجح حفني في تسجيل هدف التقدم للزمالك بعد دقيقتين من نزوله في الدقيقة 71 من عمر المباراة بعد انطلاقة من اوباما الذي استلم الكرة وتوغل بها داخل المنطقة ليمررها أرضية لتصل لحفني الذي سدد الكرة قوية مستغلا دربكة دفاعية لتسكن على يمين الحضري معلنا تقدم الزمالك بهدف دون رد .