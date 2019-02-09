رياضة | طائرة المنيا يخسر أمام الحوار في ثامن جولات دوري البقاء بالممتاز "أ"

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كتب: سالم خليل

خسر فريق المنيا أمام فريق الحوار في ثامن جولات دوري البقاء بالممتاز "أ" لكرة الطائرة، في المباراة التي جمعت بينهما عصر اليوم، بملعب استاد المنيا.

بتلك المباراة حصد المنيا نقطة وحيدة وأرتفع رصيده لـ16 نقطة، حيث حسم شوطان الأول والرابع بنتائج (25-23)، (25-14)، وأخفقه في حسم الأشواط الثلاثة الآخرى، الثاني والثالث والأخير بنتائج (26-24)،(25-22)،(15-18) لصالح الحوار.

حضر فعاليات اللقاء، الدكتورة رحاب سراج و ا.خالد فايز أعضاء مجلس إدارة نادي المنيا الرياضي.

يضم الجهاز الفني للمنيا ابراهيم عبدالحكم مديرًا فنيًا للفريق، حاتم فاروق المدرب العام، خالد ابو الوفا المدرب المساعد، محمود عبد المحسن مدرب أحمال، د. أحمد صلاح السويفي أخصائي تأهيل إصابات، أحمد هتلر مدير إداري، وإشراف أ.مصطفى فتحي عضو مجلس إدارة نادي المنيا.