رياضة | أف سى مصر يفوز على السرايا وديا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أف سى مصر يفوز على السرايا وديا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادى أف سى مصر بقيادة المدير الفنى "محمد صلاح" على فريق السرايا بأربعة أهداف مقابل هدفين فى المباراة الودية التى أقيمت بينهما اليوم ضمن إستعدادات الفريق لمواجهة فريق دمياط بالجوله الثامنة عشر من منافسات دورى القسم الثانى.

وأحرز الأهداف لفريق أف سى مصر الرباعى "مصطفى سلطان، ورضا الويشى، وومحمود إبراهيم أجوجو، وأحمد الصعيدى.

يذكر ان أف سى مصر فاز أول أمس على فريق الشمس فى الجوله السابعة عشر من منافسات دورى القسم الثانى بهدف دون رد أحرزه اللاعب "وليس ألفز" فى الدقيقه 11، ليحتل نادى مصر للمركز الخامس برصيد 31 نقطة.

الجدير بالذكر ان اللاعب "هشام عبد الحميد" قد غاب عن المشاركه أمام الشمس بسبب تعرضه للإصابه بمزق فى عضلة السمانة، وسيغيب عن المباراة القادمة أمام دمياط.