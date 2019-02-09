رياضة | أهداف مباراة - بوروسيا دورتموند 3 × 3 هوفنهايم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهداف مباراة - بوروسيا دورتموند 3 × 3 هوفنهايم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
الدوري المصري الممتاز
النجوم
0
x
18:00
1
الزمالك
أتلتيكو مدريد
1
x
17:15
3
إسبانيول
0
x
19:30
0
رايو فاليكانو
فيورنتينا
0
x
19:00
0
نابولي
بارما
-
x
21:30
-
انتر ميلان
كأس خادم الحرمين الشريفين
الرائد
1
x
14:50
3
الوحدة
الفتح
1
x
17:10
0
الشباب
الاتحاد
0
x
19:15
0
التعاون
الدوري الإنجليزي الممتاز
فولهام
0
x
14:30
3
مانشستر يونايتد
3
x
17:00
0
بورنموث
واتفورد
1
x
17:00
0
إيفرتون
هيديرسفيلد تاون
0
x
17:00
2
آرسنال
برايتون
0
x
19:30
1
بيرنلي
الدوري الألماني
بوروسيا دورتموند
3
x
16:30
3
هوفنهايم
بايرن ميونيخ
2
x
19:30
1
شالكه
الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان
1
x
18:00
0
بوردو