رياضة | يد المنيا يخوض المرحلة الثانية بالدوري الممتاز اليوم بحثًا عن الصعود للمحترفين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يد المنيا يخوض المرحلة الثانية بالدوري الممتاز اليوم بحثًا عن الصعود للمحترفين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخوض الفريق الأول لكرة اليد، بنادي المنيا الرياضي، مساء اليوم السبت، أولى مباريات المرحلة الثانية بالدوري الممتاز المؤهل لدوري المحترفين، بمواجهة قوية أمام فريق حدائق الأهرام.

ويدخل الفريق المنياوي المباراة بطموح كبير لخطف الفوز خلال اللقاء الذي يجمع بين الفريقين في السادسة مساءً ، على صالة 6 أكتوبر الدولية

وقال هيثم حمدي المدير الفني للمنيا، إن المباراة شديدة الأهمية لرحلة الفريق في هذا الدور ، ونحتاج فيه لكل نقطة، مشيرًا إلى أن الفريق خاض استعدادات مكثفة طوال الشهر الأخير استعدادا لهذا الدور، كما دخل الفريق في معسكر خارجي بمحافظة الاسماعيلية وخاص خلاله بعض المباريات الودية القوية، للاطمئنان على جميع العناصر ورفع اللياقة البدنية والفنية.

يذكر أن مجموعة المنيا في هذا الدور تضم فرق "حدايق الاهرام، الشيخ زايد، طما" وتلعب الفرق بنظام الذهاب والإياب ، ويصعد الفريق صاحب المركز الأول في نهاية الدور لدوري المحترفين مباشرة.