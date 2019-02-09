رياضة | أول تعليق من راموس بعد الفوز على أتلتيكو مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول تعليق من راموس بعد الفوز على أتلتيكو مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد قائد ومدافع ريق ريال مدريد الإسباني، سيرجيو راموس، أن فريقه حقق هدفه لاستعادة المركز الثاني وتقليل الفرق مع المتصدر، بعد الفوز الهام على أتلتيكو مدريد 3-1 في الليجا.

وقال راموس في تصريحات صحفية بعد انتهاء المباراة: "ضربات الجزاء ؟ أنا اتولى تنفيذها، وهناك ما هو أكثر وأستطيع الاستمرار في تسجيلها".

وأضاف: "الفار يطبق العدالة، وانا معه100%".

وواصل: "كانت مباراة صعبة ولكننا لعبناها بقوة وذكاء الفوز مستحق 100%".

وتباع: "إن الـ VAR موجود لمساعدتك ، وأحيانًا لا نحب الانتظار ، ولكنها اجرائات مهمة ويجب عليهم استشارة الحكام".

واختتم: "الدوري في مراحل الحسم، هناك العديد من النقاط المتبقية وأي فريق يمكن أن يعقد من مهمتك".