شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على ترتيب الدوري الانجليزي بعد فوز ليفربول على بورنموث والان مع التفاصيل

الخليج 365- تصدر ليفربول بقيادة الألماني يورجن كلوب جدول ترتيب فرق مسابقة الدوري الانجليزي بعد الفوز اليوم على بورنموث بثلاثية نظيفة في منافسات الجولة الـ26 من البطولة. وجاءت ثلاثية الريدز عن طريق كلاً من؛ ساديو ماني وفينالدوم ومحمد صلاح خلال الدقائق التالية على التوالي؛ "24 و34 و48". ترتيب الدوري الانجليزي بعد فوز ليفربول اليوم كالتالي: 1- ليفربول: 65 نقطة 2- مانشستر سيتي: 62 نقطة 3- توتنهام: 57 نقطة 4- مانشستر يونايتد: 51 نقطة 5- تشيلسي: 50 نقطة 6- أرسنال: 50 نقطة 7- وولفرهامبتون: 38 نقطة 8- واتفورد: 37 نقطة 9- إيفرتون: 33 نقطة 10- وست هام: 33 نقطة 11- بورنموث: 33 نقطة 12- ليستر سيتي: 32 نقطة 13- كريستال بالاس: 27 نقطة 14- برايتون: 28 نقطة 15- كارديف: 25 نقطة 16- نيوكاسل يونايتد: 24 نقطة 17- ساوثهامبتون: 24 نقطة 18- بيرنلي: 24 نقطة 19- فولهام: 17 نقطة 20- هدرسفيلد: 11 نقطة

كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على ترتيب الدوري الانجليزي بعد فوز ليفربول على بورنموث لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.