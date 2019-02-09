شكرا لقرائتكم خبر عن الريال يحسم ديربي مدريد بثلاثية في الأتلتيكو ويقتنص وصافة الليجا والان مع التفاصيل

فاز ريال مدريد ، على مضيفه أتلتيكو مدريد بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن منافسات الجولة الـ23 لبطولة الدوري الإسباني

الخليج 365-

تقدم كاسميرو للريال في الدقيقة 16 بهدف رائع، قبل أن ينجح الفرنسي جريزمان من تعديل النتيجة للأتليتي، وفي الدقيقة 43 نجح راموس من تسجيل الهدف الثاني للملكي من ركلة جزاء، قبل أن يختتم جاريث بيل ثلاثية الريال في الدقيقة 74، وشهد اللقاء طرد الغاني توماس بارتي مدافع أتلتيكو مدريد.

بهذه النتيجة رفع الريال رصيده للنقطة 45 في المركز الثاني، بينما تجمد رصيد أتلتيكو مدريد عند 44 نقطة في المركز الثالث.

