شكرا لقرائتكم خبر عن الريال يحسم ديربي مدريد بثلاثية في الأتلتيكو ويقتنص وصافة الليجا والان مع التفاصيل
تقدم كاسميرو للريال في الدقيقة 16 بهدف رائع، قبل أن ينجح الفرنسي جريزمان من تعديل النتيجة للأتليتي، وفي الدقيقة 43 نجح راموس من تسجيل الهدف الثاني للملكي من ركلة جزاء، قبل أن يختتم جاريث بيل ثلاثية الريال في الدقيقة 74، وشهد اللقاء طرد الغاني توماس بارتي مدافع أتلتيكو مدريد.
بهذه النتيجة رفع الريال رصيده للنقطة 45 في المركز الثاني، بينما تجمد رصيد أتلتيكو مدريد عند 44 نقطة في المركز الثالث.
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