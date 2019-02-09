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صلاح يسجل ويقود ليفربول لسحق بورنموث واستعادة صدارة البريميرليج

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الخليج 365- فاز ليفربول على بورنموث، بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم، على ملعب "إنفيلد" ضمن منافسات الأسبوع الـ 26 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

جاءت أهداف ليفربول عن طريق، ساديو ماني في الدقيقة 23، وفينالدوم في الدقيقة 33، ومحمد صلاح في الدقيقة 47.

ارتفع رصيد ليفربول إلى النقطة 65، يقف بهم في قمة ترتيب  الممتاز، بفارق 3 نقاط عن مانشستر سيتي صاحب الوصافة برصيد 62، فيما تجمد رصيد بورنموث عند النقطة 33 في المركز 10.

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