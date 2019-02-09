شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح يسجل ويقود ليفربول لسحق بورنموث واستعادة صدارة البريميرليج والان مع التفاصيل
جاءت أهداف ليفربول عن طريق، ساديو ماني في الدقيقة 23، وفينالدوم في الدقيقة 33، ومحمد صلاح في الدقيقة 47.
ارتفع رصيد ليفربول إلى النقطة 65، يقف بهم في قمة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بفارق 3 نقاط عن مانشستر سيتي صاحب الوصافة برصيد 62، فيما تجمد رصيد بورنموث عند النقطة 33 في المركز 10.
كانت هذه تفاصيل خبر صلاح يسجل ويقود ليفربول لسحق بورنموث واستعادة صدارة البريميرليج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.