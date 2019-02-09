الان تتابع الرائد يتقدم باحتجاج ضد الوحدة بسبب مشاركة باخشوين والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل تقدمت إدارة نادي الرائد بشكل رسمي، قبل قليل، باحتجاج للاتحاد السعودي لكرة القدم على مشاركة لاعب فريق الوحدة وليد باخشوين في مباراة “الرائد – الوحدة” الذي لعب اللقاء اليوم ولديه ثلاث بطاقات صفراء، على حد تعبير بيان الرائد.
وحقق الوحدة الفوز على الرائد بثلاثة أهداف مقابل هدف، بقيادة المصري أحمد حسام ميدو المدير الفني، ضمن مباريات الجولة الـ20 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
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