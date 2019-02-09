الامارات | الفجيرة يعلن الاستغناء عن المدرب هاسيك بالتراضي

شكرا لقرائتكم خبر عن الفجيرة يعلن الاستغناء عن المدرب هاسيك بالتراضي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعلن نادي الفجيرة الرياضي الثقافي في تغريدة مساء اليوم عبر حسابه الرسمي "تويتر" في مواقع التواصل الاجتماعي عن الاستغناء عن خدمات المدير الفني للفريق الاول التشيكي ايفان هاسيك بالتراضي بسبب تواضع اداء الفريق، وأكد النادي بانه سيتم الاعلان عن البديل لاحقا.

وقدم مجلس الادارة شكره وتقديره للمدرب ايفان هاسيك على الفترة التي ادار فيها الفريق متمنيا له التوفيق.