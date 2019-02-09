هدف محمد صلاح أمام بورنموث الان |هدف محمد صلاح اليوم | هدف ليفربول أمام بورنموث

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سجل محمد صلاح الهدف الثالث لليفربول في مرمى بورنموث، في الدقيقة 48 من عمر المباراة، بعدما أحرز ماني الهدف الأول في الدقيقة 24، ثم أضاف فاينالدوم الهدف الثاني في الدقيقة 34.