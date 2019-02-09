سان جيرمان يستعيد بوفون وفيراتي أمام بوردو

أعلن توماس توخيل، مدرب باريس سان جيرمان، التشكيلة الأساسية التي سيخوض بها مباراة بوردو، اليوم السبت، في الدوري الفرنسي.

واستعاد بي إس جي في تشكيلته الأساسية، الثنائي الإيطالي جيانلويجي بوفون وماركو فيراتي، إلى جانب تياجو سيلفا، كيمبيمبي، توماس مونييه، ستانلي إنسوكي، كريستوفر نكونكو، موسى ديابي، داني ألفيس، تشوبو موتينج وإدينسون كافاني.

أما بوردو يلعب بتشكيلة تضم بينوا كوستيل، يوسف سابالي، سانكاري، بالنسيا، كوندي، بابلو، أوتافيو، باسيتش، ريفلييه، كامانو، برياند.