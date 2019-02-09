بشرى سارة في صفوف اليوفنتوس قبل مواجهة أتلتيكو مدريد

أكد ماسيمليانو أليجري، المدير الفني ليوفنتوس، أنه سيستعيد لاعبي الفريق المصابين، أندريا بارزالي وليوناردو بونوتشي وجورجيو كيليني الأسبوع المقبل.

وأوضح المدرب، خلال المؤتمر الصحفي الرسمي عشية مواجهة ساسولو غدًا في الكالتشيو، أن جميع اللاعبين سيكونوا تحت إمرته، بداية من الأسبوع المقبل، ما عدا الكولومبي خوان كوادرادو.

وصرح أليجري "نمشي في الطريق الصحيح، فالأسبوع المقبل سيعود كل من بارزالي وبونوتشي وكيليني، ولكن سيستمر غياب كوادرادو".

ومن المحتمل أن يشارك هؤلاء اللاعبين الثلاث في مباراة ذهاب ثمن نهائي دوري الأبطال أمام أتلتيكو مدريد.

وأضاف المدير الفني للسيدة العجوز "إذا لم يتمكن بارزالي من اللحاق بمواجهة فروسينوني، سيكون متواجدًا في مباراة دوري الأبطال".

على جانب آخر، أظهر أليجري، ثقته الكاملة في اللاعب مارتين كاسيريس، المنضم حديثا خلال فترة الانتقالات الشتوية لصفوف الفريق على سبيل الإعارة لنهاية الموسم من لاتسيو.