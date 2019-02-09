تغيرات بالجملة في تشكيل الزمالك لمواجهة النجوم في الدوري المصري

أعلن الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة السويسري جروس عن التشكيل الذي سيخوض به مباراة اليوم أمام النجوم في الجولة 21 من مسابقة الدوري المصري والتي يتصدرها الأبيض برصيد 45 نقطة . وجاء التشكيل كالاتي : حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم جنش. خط الدفاع: عبد الله جمعة ومحمود علاء ومحمد عبد الغني ومحمد عبد السلام. خط الوسط: فرجاني ساسي وحميد أحداد وإبراهيم حسن وأوباما. خط الهجوم : خالد بوطيب وعمر السعيد . ويجلس علي دكة البدلاء كل من عماد السيد ومحمود حمدي الونش وايمن حفني ومحمد عنتر وبهاء مجدي وأحمد مدبولي ومحمود عبد العزيز ، وخرج من القائمة الوافد الجديد احمد سيد زيزو بينما جاء تشكيل النجوم الذي أعلنه احمد سامي المدير الفني كالتالي : حراسة المرمى: عصام الحضري خط الدفاع: أحمد أيمن ومحمود فتح الله وخالد عبد الرازق ومايكل ازيخومين خط الوسط: عمرو السيسي محمد حليمو وأيمن الغباشي ومحمد همام خط الهجوم: أحمد شرويدة وصلاح أمين.

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