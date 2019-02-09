مفاجأت بالجملة في تشكيل الريال لمواجهة أتلتيكو مدريد

أعلن الأرجنتيني سانتياجو سولاري، المدير الفني لفريق ريال مدريد، تشكيلة فريقه لمواجهة جاره اللدود أتلتيكو مدريد، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ23 من الدوري الإسباني الممتاز "الليجا".

وقرر سولاري الدفع بريجيلون أساسياً على حساب البرازيلي مارسيلو، في مركز الظهير الأيسر، وترك الويلزي جاريث بيل على مقاعد البدلاء.

وجاءت تشكيلة ريال مدريد كالتالي:

حراسة المرمى: كورتوا.

خط الدفاع: كارفاخال، فاران، راموس، ريجيلون.

خط الوسط: كاسيميرو، مودريتش، كروس.

خط الهجوم: فاسكيز، فينيسيوس، بنزيما.

في المقابل، أعلن الأرجنتيني دييجو سيميوني، عن تشكيلة أتلتيكو مدريد، والتي جاءت كالآتي:

حراسة المرمى: أوبلاك.

خط الدفاع: أرياس، خيمينيز، جودين، هيرنانديز.

خط الوسط: ساؤول، توماس، كوريا، ليمار.

خط الهجوم: موراتا، جريزمان.