صلاح يقود تشكيل ليفربول أمام بورنموث

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أعلن يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول المحترف ضمن صفوفه اللاعب المصري محمد صلاح التشكيلة الاساسية التي سيخوض على أثرها مباراة بورنموث التي تنطلق بعد قليل بملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الـ 26 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".
ذكرت الصفحة الرسمية لنادي ليفربول بموقع "تويتر"، أن محمد صلاح نجم منتخب مصر يتواجد في التشكيلة الاساسية للفريق بمباراة اليوم.
التشكيلة الاساسية لنادي ليفربول جاءت كالتالي..
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