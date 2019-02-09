رد ناري من ادارة الزمالك على قرارات اتحاد الكرة المصري

استنكر نادي الزمالك المصري، قرارات الاجتماع الأخير لمجلس إدارة الأهلي، والذي يستعد للتقدم بشكوى للجنة الأولمبية، ضد اتحاد الكرة لسماحه لرئيس الزمالك بحضور اجتماع مجلس إدارة الاتحاد مع رؤساء الأندية.

وأكد مصدر من داخل المجلس الأبيض، في تصريحات لـ، أنه مندهش من محاولات الأهلي الدخول في مشادات مع رئيس الزمالك والتقدم بشكوى ضده، مشيرًا إلى أن الأهلي لا يستند على أي موقف قانوني في شكواه.

وأوضح المصدر، أن الاجتماع الذي حضره رئيس الزمالك، لم يكن رسميًا مضيفًا: "الاجتماع الرسمي الوحيد الذي يكون بين الأندية والاتحاد يكون من خلال الجمعية العمومية لكن الاجتماع الأخير كان وديًا".

وأضاف: "من الأفضل أن يبحث الأهلي عن حقوقه بنفسه. بدلًا من الاستقواء باللجنة الأولمبية والاتحاد الإفريقي، خاصة أن الجهتين لن يقدما أي جديد لأن موقف اتحاد الكرة صحيح".

واختتم المصدر: "الأهلي للأسف يصعب الأمور ويدفع إلى طريق مسدود من أجل حفظ وجهة أمام الجماهير حتى لو كان غير صحيح".

ويستعد رئيس الزمالك، خلال الساعات القليلة المقبلة، لنشر فيديو عبر صفحته الرسمية للرد علي قرارات مجلس إدارة الأهلي الأخيرة.