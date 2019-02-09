مانشستر يوناتيد يقترب من التعاقد مع نجم ليون

بدأ مانشستر يونايتد التخطيط لفترة الانتقالات الصيفية، والتفاوض مع اللاعبين المستهدفين لإنهاء الاتفاق معهم مبكرًا.

وذكر موقع "لو 10 سبورت" الفرنسي اليوم، أن مانشستر يونايتد تواصل مع ممثلي الفرنسي تانجي ندومبيلي، لاعب وسط ليون، من أجل الانتقال للشياطين الحمر في الموسم المقبل.

وأضاف الموقع أن مانشستر يونايتد سيواجه منافسة شرسة على ضم ندومبيلي، والذي يحظى باهتمام مانشستر سيتي ويوفنتوس.

ويستعد ندومبيلي مع ليون لمواجهة برشلونة في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، وستكون هذه الموقعة فرصة لمشاهدة اللاعب على أرض الواقع، أمام فريق قوي بحجم البارسا.

وشارك ندومبيلي مع ليون في 32 مباراة حتى الآن بالموسم الحالي، أحرز خلالها هدفين وصنع 5 أخرى.