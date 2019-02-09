بيراميدز يرحب بقرار تأجيل مباراة الأهلي

رحب بيراميدز بتأجيل لقاء الأهلي، الذي كان مقررا له يوم 28 فبراير الجاري بالجولة الـ 25 للدوري المصري، وفقاً للقرار الذي اتخذه مجلس إدارة اتحاد الكرة، اليوم السبت، برئاسة هاني أبوريدة.

وقال أحمد حسن، المستشار الرياضي لنادي بيراميدز ل: "أعتقد أن القرار مناسب وخاصة أنه لبى طلب النادي بتأجيل المباراة، ولكن يجب إقامتها بعد مباراة الأهلي والزمالك يوم 30 مارس المقبل"

وأضاف: "لم نطلب سوى حقنا ولا نريد سوى تكافؤ الفرص وهو ما أدركه اتحاد الكرة ببيانه، ولم نثر أي أزمة بخصوص العديد من الأمور فعندما اعترضنا على قرارات تحكيمية لجأنا للحكام الأجانب على نفقتنا كما أنه عندما تم طرح أزمة المؤجلات اقترحنا أكثر من حل".

وقال اتحاد الكرة في بيان رسمي: "بناء على تفويض مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم والأندية للجنة المسابقات بتحديد المواعيد المناسبة للفرق المنافسة على بطولة الدوري الممتاز، قررت اللجنة تأجيل مباراة الأهلي وبيراميدز".

وأوضح البيان: "تم تأجيل المباراة المحدد لها يوم 28 فبراير / شباط الحالي، إلى موعد لاحق بعد مباراة الأهلي والزمالك مع إقامة مباريات الفرق الثلاثة (الزمالك وبيراميدز والأهلي)، وفقًا لترتيب المباريات في الجدول المعلن للمسابقة".