اتحاد الكرة المصري يؤجل مباراة الأهلي وبيراميدز

أعلن اتحاد الكرة، تأجيل لقاء الأهلي وبيراميدز، في الجولة الـ25 من الدوري المصري الممتاز، الذي كان مقرر إقامته يوم 28 فبراير / شباط الجاري.

وقال اتحاد الكرة في بيان رسمي: "بناء على تفويض مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم والأندية للجنة المسابقات بتحديد المواعيد المناسبة للفرق المنافسة على بطولة الدوري الممتاز، قررت اللجنة تأجيل مباراة الأهلي وبيراميدز".

وأوضح البيان: "تم تأجيل المباراة المحدد لها يوم 28 فبراير / شباط الحالي، إلى موعد لاحق بعد مباراة الأهلي والزمالك مع إقامة مباريات الفرق الثلاثة (الزمالك وبيراميدز والأهلي)، وفقًا لترتيب المباريات في الجدول المعلن للمسابقة".

وكان الأهلي قد أعلن رفضه تبديل لقاء بيراميدز بمواجهة الكأس بدلًا من الدوري، أو إجراء أي تعديلات في جدول مباريات الفريق المعلنة خلال الشهر الجاري.