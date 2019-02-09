شكرا لقرائتكم اعتراض زملكاوي على حكم مواجهة النجوم .. صور ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اعترض لاعبو الزمالك ومدربهم أمير عزمى على محمد عادل جكم مبارة فريقهم أمام النجوم وذلك بعد انتهاء الشوط الأول من عمر المباراة المقامة حاليا على ستاد بترو سبورت ضمن منافسات الجولة الـ21 من عمر مسابقة الدوري الممتاز. ودخل الزمالك المباراة بتشكيل مكون من : فى حراسة المرمي : محمود عبد الرحيم جنش فى خط الدفاع : عبد الله جمعة - محمود علاء - محمد عبد الغني - محمد عبد السلام فى خط الوسط : فرجاني ساسي - يوسف اوباما - حميد احداد - خالد بو طيب - ابراهيم حسن . فى خط الهجوم : عمر السعيد بينما جاء تشكيل النجوم كالتالى : حراسة المرمى: عصام الحضري خط الدفاع: أحمد أيمن ومحمود فتح الله وخالد عبد الرازق ومايكل ازيخومين خط الوسط: عمرو السيسي محمد حليمو وأيمن الغباشي ومحمد همام خط الهجوم: أحمد شرويدة وصلاح أمين جاء التشكيل كالتالي: حراسة المرمى: عصام الحضري خط الدفاع: أحمد أيمن ومحمود فتح الله وخالد عبد الرازق ومايكل ازيخومين خط الوسط: عمرو السيسي محمد حليمو وأيمن الغباشي ومحمد همام خط الهجوم: أحمد شرويدة وصلاح أمين

اعتراض امير عزمى على الحكام (3)

اعتراض امير عزمى على الحكام (1)

اعتراض امير عزمى على الحكام (2)

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