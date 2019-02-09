أخبار بايرن ميونخ اليوم السبت 9 / 2 / 2019 جنابرى وليفا يقودان البافارى أمام شالكه

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جدة - عمرو شويل أعلن نيكو كوفاتش المدير الفنى لفريق بايرن ميونخ التشكيلة الرسمية التى سيخوض به الفريق اللقاء أمام ضيفه شالكة، فى قمة مباريات الجولة الـ 21 للدورى الألمانى "البوندزليجا"، والذى سيقام فى السابعة والنصف من مساء اليوم السبت على ملعب "آليانز آرينا". ويحتل البايرن المركز الثالث فى جدول الترتيب برصيد 42 نقطة بينما يأتى شالكة فى المركز الـ 12 برصيد 22 نقطة. جنابرى وليفا يقودان بايرن ميونخ أمام شالكه

وجاء تشكيل الفريق البافارى كاملا كالتالى: حراسة المرمى: أولريش خط الدفاع: كيميتش - هوميلز - بواتينج - الابا خط الوسط: تياجو - خاميس رودريجيز - جوريتسكا خط الهجوم: كومان - جنابرى - ليفاندوفسكى

تشكيل بايرن ميونخ

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