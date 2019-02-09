شكرا لقرائتكم أرقام سواريز تنهار أمام الفرعون المصري فى الدوري الإنجليزي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نجح محمد صلاح نجم منتخب مصر في معادلة إنجاز لويس سواريز مهاجم برشلونة الإسباني الحالي مع نادي ليفربول بعدما سجل هدفاً في شباك بورنموث بالمباراة التي تجمعهما حالياً بملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الـ 26 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

محمد صلاح بات أول لاعب من ليفربول يحرز 20 هدفاً فى موسمين متتاليين منذ موسم 2013-2014، ليعادل إنجاز مهاجم ليفربول السابق لويس سواريز فى موسمى 2012-2013 و2013-2014.

وسجل محمد صلاح 44 هدفاً فى جميع المسابقات الإنجليزية والأوروبية الموسم الماضى مع ليفربول فيما سجل 20 هدفاً حتى الآن بالموسم الحالى.

ورفع محمد صلاح رصيده من الاهداف في النسخة الحالية من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" إلى 17 هدفاً.