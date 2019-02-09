شكرا لقرائتكم الرائد يرفع احتجاجاً على مشاركة وليد باخشوين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - رفعت إدارة الرائد برئاسة فهد المطوع، احتجاجاً رسمياً للاتحاد السعودي لكرة القدم على مشاركة وليد باخشوين، لاعب الوحدة، خلال مباراة الفريقين يوم السبت، رغم حصوله على 3 بطاقات صفراء.

وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين يوم السبت بثلاثة أهداف للوحدة مقابل هدف وحيد للرائد، ضمن منافسات الجولة 19 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويعد اعتراض الرائد حلقة من سلسلة احتجاجات تقدمت بها الأندية خلال منافسات الموسم الحالي، كان آخرها ما تقدمت به إدارة القادسية الأسبوع الماضي على مشاركة سلطان الغنام لاعب النصر.